Selten: Xander spricht bei AYTO V.I.P. über seine Tochter

Bei Are You The One – Reality Stars in Love zeigte Xander Stephinger nun eine bislang unbekannte Seite von sich. Im Gespräch mit Kandidatin Elli sprach der Realitystar unerwartet offen über sein Leben als Vater. Besonders schwärmte er von den Momenten mit seiner kleinen Tochter, die er als unvergesslich beschrieb. "Wenn Babys niesen oder dich so anschauen oder grinsen, du vergisst alles, wenn die dich halt einmal so anschaut", teilte er begeistert mit.

Die gemeinsame Tochter zieht Xander zusammen mit seiner Ex-Partnerin Lilly groß. Für das Wohlergehen der Kleinen schaffen es die beiden, die erst seit Kurzem getrennt sind, scheinbar als Team zu agieren. Elli, die ihren eigenen Kinderwunsch während des Gesprächs äußerte, konnte Xander mit seiner Begeisterung für die Vaterfreuden sichtbar beeindrucken. "Ich kann dir jetzt schon sagen, das wird das schönste Gefühl auf der Welt für dich sein", schwärmte er.

Xanders Teilnahme an der Show sorgte für Schlagzeilen, da sie offenbar ohne Rücksprache mit Lilly erfolgt war. Diese hatte sich verärgert darüber geäußert, dass Xander während der Dreharbeiten in Thailand weilt, während sie den Alltag mit ihrer Tochter alleine bewältigen muss. Mit seinem Einblick in die Vaterrolle zeigt Xander nun eine neue, weiche Seite und beweist, dass sein Herz trotz Reality-Drama vor allem für seine Tochter schlägt.

RTL / Frank Beer Xander Stephinger, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger und seine Tochter

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger und seine Ex-Partnerin Lilly im Dezember 2024