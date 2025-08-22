Mit diesem Kurzfilm begann Chris Evans' Schauspielkarriere

Chris Evans (44), bekannt durch seine Rolle als Captain America im Marvel-Universum, hatte seinen allerersten Auftritt vor der Kamera im Jahr 1997. Damals, im Alter von 16 Jahren, wirkte der gebürtige Bostoner in dem 53-minütigen Kurzfilm "Biodiversity: Wild About Life!" mit, der sich an Kinder und Jugendliche richtete und sie für das Thema Umweltschutz sensibilisieren sollte. "Ich fühlte mich wie ein Filmstar, weil sie uns zum Mittagessen Sandwiches gaben", scherzte Chris in einem Interview mit IMDb und erinnerte sich mit einem Lächeln an seine Anfänge zurück. Besonders einprägsam war für ihn die Entscheidung, seine Zahnspange für den Dreh abzunehmen – ein Punkt, für den er als Sohn eines Zahnarztes sicher keine lange Diskussion führen musste.

Der Schauspieler beschreibt diese erste Erfahrung vor der Kamera als bedeutenden Moment in seinem Leben. Obwohl er den Kurzfilm als "kleine, alberne Sache" abtut, war für ihn damals schon klar, dass er sich der Schauspielerei widmen wollte. Die bescheidene Produktion und das damals noch recht unauffällige Projekt legen einen eher unscheinbaren Grundstein, der später in einer beeindruckenden Karriere münden sollte. Heute kennt man Chris vor allem für seine Darstellung des Superhelden Captain America, der ihm zu globalem Ruhm verhalf. Doch bevor er in den größten Marvel-Blockbustern mitspielte, landete er erste Rollen in Filmen wie "Nicht noch ein Teenie-Film!" und "Fantastic Four".

Heute ist Chris weltweit als Superheld bekannt und hat sich nicht nur durch seine Marvel-Rolle, sondern auch durch andere Filme in den Herzen der Fans etabliert. Doch der bodenständige Schauspieler blickt gern auf seine Anfänge zurück. "Es ist nur ein kleines, albernes Lehrvideo, aber zu der Zeit war es eine riesige Sache für mich", sagt er dazu. Ab dem 21. August wird der Marvel-Star im romantischen Drama "Was ist Liebe wert – Materialists" wieder auf der Kinoleinwand zu sehen sein und beweisen, dass er weit über die Rolle des Superhelden hinausgewachsen ist.

Getty Images Chris Evans, Schauspieler

Collection Christophel, Action Press Chris Evans als Captain America in "The First Avenger: Civil War"

Getty Images Chris Evans, Schauspieler