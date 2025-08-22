Deshalb verlässt Frank Buschmann "Ninja Warrior Germany"

Viele nennen ihn einfach nur liebevoll "Buschi": Frank Buschmann (60), bekannt als das Gesicht und die Stimme von Ninja Warrior Germany, hat überraschend seinen Abschied von der Show bekanntgegeben. Nach zehn erfolgreichen Jahren wird die kommende zehnte Staffel, die ab dem 12. September auf RTL+ und ab dem 19. September im Free-TV startet, seine letzte sein. Gemeinsam mit Jan Köppen (42) und Laura Wontorra (36) war Frank von Anfang an dabei und prägte mit seinem unverwechselbaren Stil das einzigartige Kommentatoren-Team der Show. Doch nun zieht er einen Schlussstrich: "Ich hatte immer ein Gespür dafür, wann es Zeit für etwas Neues ist", erklärte der Moderator in einem Interview laut DWDL.de. "Die zehnte Staffel wird tatsächlich meine letzte sein."

Wie der 60-Jährige, der sich auch aus den sozialen Medien zurückzog, weiter betonte, sei seine Entscheidung gut überlegt gewesen. Die langjährige Leidenschaft, mit der er das Format begleitet hat, sei zuletzt einer Müdigkeit gewichen, "die meiner Vorstellung, so ein Format zu begleiten, nicht gerecht wird". Trotzdem betonte Frank: "Ich höre nicht im TV auf, ich werde andere Dinge machen." Tatsächlich plane RTL laut Bild bereits neue Projekte mit ihm. Parallel dazu wird er weiterhin für Sky aktiv sein und dort insbesondere die Freitagsspiele der Fußball-Bundesliga kommentieren. Auch bei Top Dog Germany bleibt er dem Bildschirm erhalten. Seine neuen Herausforderungen sollen ihm die Möglichkeit bieten, wieder frischen Wind in sein berufliches Leben zu bringen. "Irgendwann ist es einfach Zeit, neue Reize zu setzen. Das werde ich machen."

Das Moderatoren-Trio, bestehend aus Frank, Jan und Laura, gehört für viele Fans inzwischen genauso zur Show wie der anspruchsvolle Parcours. Die Jubiläumsstaffel verspricht, diesen Abschied gebührend zu feiern: Spezielle Überraschungen stehen für die Zuschauer ebenso auf dem Programm wie die gewohnte Kombination aus spektakulären sportlichen Leistungen und humorvollen Kommentaren. "Frank 'Buschi' Buschmann hat 'Ninja Warrior Germany' mit seiner Expertise, Authentizität und mitreißenden Kommentaren über zehn Staffeln hinweg maßgeblich geprägt", betonte Inga Leschek, COO von RTL Deutschland, im Interview mit Bild. "Dafür danken wir ihm von ganzem Herzen." Sein Spirit werde für immer Teil ihrer Ninja-Familie bleiben, während sie die Erfolgsgeschichte dieses einzigartigen Formats mit glühender Leidenschaft weiterschreiben.

Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann, Moderator und Sportreporter, 2025

ActionPress/Thomas Burg Jan Köppen und Laura Wontorra für "Ninja Warrior Germany"

Instagram / buschibuschmann Frank Buschmann, Fußball-Kommentator

