Justin Bieber (25) blickt zurück auf ein paar schwierige Jahre. Der kanadische Sänger hatte in den vergangenen Monaten mit Depressionen zu kämpfen gehabt – vor einigen Tagen kam nun heraus, wieso es dem Musiker immer so schlecht ging: Seinem körperlichen und seelischen Zustand liegt eine Lymeborreliose-Erkrankung zugrunde. Bei einer Rede sprach Justin nun über die schwere Zeit – und wurde dabei total emotional.

Am Donnerstag richtete Justin bei einer Rede in Hollywood ein paar Worte an seine Fans. Eigentlich ging es dabei um sein neues Album – doch dann wurde es sehr persönlich: Er gab einen Einblick in seinen Kampf gegen seine psychischen Probleme und seine Krankheit. "Ich glaube nicht einmal, dass ich am Leben sein sollte, geschweige denn Erfolg haben", offenbarte der 25-Jährige. Im gleichen Zug bedankte er sich bei seinem Manager Scooter Braun (38), ohne den er es nie soweit geschafft hätte: "Du bist mit mir durch eine Menge Scheiße gegangen."

Auch seine Frau Hailey (23) ließ der "Yummy"-Interpret nicht unerwähnt: "Ich liebe dich aus ganzem Herzen. Ich bin so stolz auf uns", schwärmte er. Auch vor einigen Tagen hatte er in einem Instagram-Post über ihre Ehe gesprochen: "Zu heiraten, ist das Beste, was ich jemals getan habe." Es sei immer besser, einen Partner zu haben, mit dem man alles teilen könne.

ActionPress Justin Bieber in West Hollywood, Januar 2020

Backgrid Justin Bieber und Scooter Braun Januar 2020

Juliano-az/X17online.com Hailey und Justin Bieber Januar 2020

