Justin Bieber (25) kann von seiner Hailey (23) offenbar nicht genug bekommen! Das Paar ist mittlerweile über ein Jahr verheiratet. Im Oktober gaben sie sich auch kirchlich das Jawort. In der Öffentlichkeit, aber auch auf Social Media machen die Turteltauben kein Geheimnis aus ihrem Eheglück. Regelmäßig teilen die beiden süße Pärchen-Pics oder herzerwärmende Liebeserklärungen mit ihren Fans. Und Justin bereut den Gang zum Altar offenbar keine Sekunde...

"Zu heiraten, ist das Beste, was ich jemals getan habe", betont der Sänger auf Instagram. Offenbar ist der 25-Jährige stolz und dankbar, den Bund fürs Leben mit dem Model eingegangen zu sein. "Es ist besser, einen Partner zu haben, als allein zu sein. Teile die Arbeit, teile den Reichtum. Wenn der eine fällt, fängt der andere ihn wieder auf", heißt es in dem Bibelzitat zu seinem Beitrag. Scheint ganz so, als könnten die beiden voll und ganz aufeinander zählen.

Und das ist für den Musiker momentan besonders wichtig, denn: Er hat mit einer schweren Infektionskrankheit zu kämpfen. Während viele Fans seine Lymeborreliose nicht ernst zu nehmen scheinen, stellt sich Hailey der Kritik. Das Model stärkt ihm den Rücken und hat die Vorwürfe dementiert, dass er mit der Krankheit nur Publicity erreichen wolle.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber am Silvesterabend 2019

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber, November 2019

Mega Agency Hailey Bieber und Justin Bieber, November 2019

