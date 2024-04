Von wegen Trennung: Hailey Bieber schwärmt von Justins Mama

Momentan kursieren viele Gerüchte über eine angeblich bevorstehende Scheidung von Justin (30) und Hailey Bieber (27). Das Model reagiert nun auf die Spekulationen mit einer Instagram-Story. Zum Geburtstag von Justins Mama Pattie Mallette (49) postet sie ein Selfie mit der Kanadierin. Dazu schreibt sie: "Herzlichen Glückwunsch an meine wunderschöne Schwiegermama! Eine weitere tolle Mutter zu haben, ist das Schönste, was man sich nur wünschen kann." Auf dem Foto lächeln die beiden Frauen glücklich in die Kamera, während sie Arm in Arm vor einem Weihnachtsbaum stehen.

Hailey und Pattie verbringen gerne Zeit miteinander. Vor Kurzem besuchten sie gemeinsam ein Hockeyspiel, an dem Justin teilnahm. Zu diesem Anlass war die stolze Mama von Kopf bis Fuß in Klamotten von Drew House, der Marke des "Boyfriend"-Sängers, gekleidet. Ein gemeinsames Selfie der Promi-Mama mit der Beauty-Influencerin auf Instagram sorgte damals schon für Freude bei den Fans. "Ihr seid so eine schöne Familie! [...] Euer Glück ist einfach ansteckend! Ich finde, es ist Zeit für ein Bieber-Baby!", schrieb eine Userin.

Ausgerechnet ein Familienmitglied von Hailey hatte die Gerüchteküche um die zwei Turteltauben zum Brodeln gebracht. Ihr Papa Stephen Baldwin (57) hatte im Netz um Unterstützung für das Ehepaar gebeten. "Christen, wenn ihr an Justin und Hailey denkt, nehmt euch einen Moment Zeit, um ein Gebet für sie zu entrichten, damit sie Weisheit und Schutz erhalten", hatte er seiner Community mitgeteilt. Laut einem TMZ-Insider soll das bei der Rhode-Gründerin überhaupt nicht gut angekommen sein. Im Gegenteil: Die Aufmerksamkeit, die der Schauspieler damit erzeugt hat, habe seine Tochter wütend gemacht.

Instagram / pattiemallette Hailey Bieber und Pattie Mallette

Getty Images Justin und Hailey Bieber im Januar 2020

