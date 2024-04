Keine Scheidung? Hailey und Justin Bieber trotzen Gerüchten

Ist den Krisengerüchten damit ein Ende gesetzt? Seit Monaten halten sich hartnäckige Behauptungen, dass es in der Ehe von Justin Bieber (30) und Hailey Bieber (27) nicht gut laufen soll. Eine Quelle behauptet jetzt gegenüber People: Das sei alles Quatsch! "Es gibt keine Scheidung und es steckt kein Fünkchen Wahrheit hinter dem Gerede. Die beiden sind sehr, sehr glücklich", stellt ein Insider klar. Klingt also nicht nach einem baldigen Liebes-Aus.

Auch Hailey zeigt sich unbeeindruckt von den Gerüchten. Das Model veröffentlicht ein Bild des Sängers in ihrer Instagram-Story – Justin kuschelt darauf friedlich mit dem gemeinsamen Hund. Anlässlich des 30. Geburtstags des Superstars teilt die Beauty bereits rührende Worte an ihren Mann. "Alles Liebe zum Geburtstag...an die Liebe meines Lebens für immer", lauten die Worte auf ihrem Profil. Dazu hängt sie eine Bildstrecke mit süßen Erinnerungen an.

Die 27-Jährige reagiert nicht nur mit süßen Liebesposts. Vor einigen Wochen nutzte sie ihre Instagram-Story, um ein Machtwort zu sprechen. Sie bezog sich hier auf Internetnutzer, die sich oft ihre ganz eigenen Storys zusammenspinnen. "Die Geschichten und anonymen Meldungen, die ich auf TikTok sehe, sind zu 100 Prozent falsch. [...] Ich weiß, dass es Spaß macht, diese Stories zu lesen, aber ihr sollt wissen, dass sie nie stimmen", schrieb sie.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber teilt dieses Bild von Justin Bieber, April 2024

Getty Images Hailey Bieber, Frau von Justin Bieber

