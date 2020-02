Wow, das war mal eine Verwandlung! Der Stand-up-Comedian Kumail Nanjiani war noch vor wenigen Monaten schlank, aber nicht sonderlich muskulös. Er glich eher seiner Paraderolle in Silicon Valley, einem schmächtigen Schreibtischhengst. Auf neuen Fotos ist der Komiker nun fast nicht wiederzuerkennen. Jetzt ähnelt der 41-Jährige eher einem Bodybuilder. Allerdings war diese Verwandlung sehr schwer für ihn und die Reaktionen darauf missfielen ihm.

Bei Jimmy Kimmel Live verriet der Schauspieler, dass er sich eigentlich nicht über seine Transformation freue. Denn vor allem die Kommentare zu Vorher-Nachher-Bildern seines Körpers erschreckten ihn sehr. "Sie reagierten nach dem Motto: 'Kannst du glauben, dass dieses Müll kackende Seeungeheuer sich in das hier verwandelt hat?', als ob ich eine Schleimspur hinter mir hergezogen hätte. Ich habe absolut normal ausgesehen", brüskierte er sich gegenüber dem TV-Host. Zwar gebe er zu, dass sein Körper sich innerhalb eines kurzen Zeitraums geändert habe, er aber den Wirbel darüber einfach nicht nachvollziehen könne. Schaut er sich ein Foto von vor anderthalb Jahren an, erkenne er einfach nur sich selbst, so wie er sein ganzes Leben schon ausgesehen habe.

Die neuen Muskeln waren allerdings für seine neue Rolle notwendig. Er ist in der Marvel-Verfilmung "Eternals" dabei. Darin wird er einen Superhelden namens Kingo spielen, der kosmische Kräfte hat. Der Cast beinhaltet auch noch andere heiße Feger, wie Richard Madden (33), Kit Harington (33) oder Angelina Jolie (44), deren Körper die Marvel-Comic-Fans bald anschmachten dürfen.

Hana Asano / Men’s Health/ MEGA Kumail Nanjiani für Men's Health

Instagram / salmahayek Kumail Nanjiani und Salma Hayek

Getty Images Richard Madden und Kumail Nanjiani im Dezember 2019

