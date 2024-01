Kumail Nanjiani verlobte sich erst Jahre nach der Hochzeit

Kumail Nanjiani (45) blickt auf seine Eheschließung zurück. Der gebürtige Pakistani ist mittlerweile ein gefeierter Filmstar. Auch privat könnte es für ihn kaum besser laufen. Er ist bereits seit 2007 mit der Autorin Emily V. Gordon (44) verheiratet – auf den Antrag musste sie allerdings bis nach der Hochzeit warten. Kumail ging erst drei Jahre später vor ihr auf die Knie!

In der "The Jennifer Hudson Show" erzählt der Schauspieler, dass er seine Frau damals geheiratet hatte, ohne ihr vorher einen Ring an den Finger gesteckt zu haben. Als sie ihm irgendwann erklärte, dass sie gerne einen Antrag gehabt hätte, machte er ihr einen. "Wir hatten ein wirklich kleines Hotelzimmer am Strand bekommen und um Mitternacht spielten wir Videospiele. Ich sagte: 'Hey, komm mit mir raus an den Strand'", erinnert sich der "Eternals"-Darsteller. Dort habe er Emily dann die Frage aller Fragen gestellt und ihr einen "schöneren" Ring als bei der Hochzeit geschenkt. Damals hatte es nur für 25-Dollar-Ringe von Walmart gereicht.

Darüber hinaus erklärt Kumail, wie die Hochzeit überhaupt ohne Verlobung zustande kommen konnte: "Wir hatten ein sehr erwachsenes Gespräch, beschlossen zu heiraten und stellten uns in der Schlange vor dem Rathaus an, wo ein wunderbarer Standesbeamter uns traute." Auch wenn der Mitarbeiter an dem Tag sicher 40 Leute verheiratet hatte, habe es sich für sie besonders angefühlt.

Getty Images Kumail Nanjiani, Schauspieler

Getty Images Emily V. Gordon, Autorin

Getty Images Emily V. Gordon und Kumail Nanjiani im Februar 2023 in Los Angeles

