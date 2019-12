Kumail Nanjiani (41) verblüfft aktuell einfach alle! Der Schauspieler wurde in der Vergangenheit eher durch Nerd-Rollen bekannt und spielte unter anderem in "The Big Sick" mit. Doch nachdem der Stand-up-Komiker eine begehrte Superhelden-Rolle im neuen Marvel-Streifen "The Eternals" ergattert hatte, musste er ordentlich an Muskelmasse zulegen. Auch seiner Frau Emily V. Gordon (40) entgeht mittlerweile die Transformation nicht: Im Netz stellt sie aber klar, dass Kumail immer noch ein normaler Typ ist!

Via Instagram teilte die Amerikanerin ein Bild von ihrem Ehemann. Ziemlich lässig entspannt der 41-Jährige darauf mit freiem Oberkörper, unter eine Decke eingekuschelt, auf einer Couch. Bei diesem Anblick dürften viele Fans schwach werden, doch seine Gattin betont in dem Beitrag, dass er sich trotz der Muckis nicht groß verändert habe. "Er ist jetzt supermuskulös, aber er ist immer noch dieser supernormale Typ: ein ziemlich fokussierter Spieler und der beste Platz für unsere Katzen", schrieb die 40-Jährige zu dem Schnappschuss.

Einige seiner Schauspiel-Kollegen waren von dieser Körper-Verwandlung richtig verblüfft. So machte Dwayne "The Rock" Johnson (47) Kumail wohl das größte Kompliment im Netz. "Extrem harte Arbeit, so dichte Muskelmasse erreicht man nur schwer. Du siehst großartig aus, Bruder", schrieb der "Jumanji"-Darsteller anerkennend.

Instagram / emilyvgordon Kumail Nanjiani, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Emily V. Gordon und Kumail Nanjiani, Ehepaar

Anzeige

Hana Asano / Men’s Health/ MEGA Kumail Nanjiani für Men's Health

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de