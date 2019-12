Hollywood hat einen neuen Hottie – und zwar jemanden, den viele vor rund zwölf Monaten vermutlich gar nicht als solchen auf dem Schirm hatten! Spätestens seit der Ausstrahlung seines gefeierten Films "The Big Sick" ist Stand-up-Komiker Kumail Nanjiani ein weltbekannter Schauspieler. Anders als seine früheren Rollen, bei denen es sich oft um schüchterne Geeks und Co. handelte, darf der pakistanisch-amerikanische 41-Jährige schon bald als Marvel-Held durchstartet. Um diesem Typ Figur auch optisch gerecht zu werden, zog Kumail ein knallhartes Trainingsprogramm durch und das Resultat verschlägt gerade der Promiwelt den Atem!

Dieser Post auf seinem Instagram-Account ist aktuell in aller Munde: Der Beitrag zeigt den einst schmalen Seriendarsteller plötzlich als Muskelpaket! Sixpack, Bizeps und sogar Adern, wohin das Auge reicht – kein Wunder, dass sämtliche Stars und Sternchen Herzrasen bekommen! "Was zur Hölle! Diese Vaskularität", konnte Dax Shepard (44) den Anblick seines Business-Kollegen kaum glauben. "Das ist lächerlich", fand Talkshow-Host Chelsea Handler (44). "Lege langsam das Kitkat weg, dass ich gerade noch aß", lachte Zach Braff (44), "Ich glaube, ich bin verliebt", witzelte John Stamos (56). Und das war nur ein Bruchteil der begeisterten Kommentare.

Für den frischgebackenen Muskelprotz war ein Feedback aber ganz besonders: Niemand Geringeres als Dwayne "The Rock" Johnson (47) ließ ihm ein Lob da! "Extrem harte Arbeit, so dichte Muskelmasse erreicht man nur schwer. Du siehst großartig aus, Bruder", fand der Ex-Wrestler und "Sexiest Man Alive 2016". Das konnte der Ehemann von Produzentin Emily Gordon kaum fassen: "Was zum... Wow! Danke, nichts wird jemals so viel bedeuten wie deine Rückmeldung", schrieb Kumail zurück.

Getty Images Kumail Nanjiani, Schauspieler

Anzeige

Hana Asano / Men’s Health/ MEGA Kumail Nanjiani für Men's Health

Anzeige

Getty Images Emily Gordon und Kumail Nanjiani

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de