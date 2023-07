Serie zum "Titan"-U-Boot? Diese Stars könnten dabei sein!

Werden diese Promis etwa Teil eines U-Boot-Dramas? Vor einigen Wochen hielt die tragische Geschichte rund um "Titan" die Öffentlichkeit in Atem. Bei einem Tauchausflug zu dem Wrack der Titanic implodierte das U-Boot und all seine Insassen wurden für tot erklärt. Mittlerweile ranken sich Gerüchte um eine Verfilmung der Tragödie, bei der James Cameron (68) Regie führen soll. Diese Stars sind im Gespräch für den Cast!

Mirror berichtet nun von den Plänen einer möglichen Serie zu dem Unglück des "Titan"-U-Bootes. Angeblich soll Matt Damon (52) auf der Wunschliste der Macher für eine der Rollen sein. Auch der "Welcome to Chippendales"-Star Kumail Nanjiani ist dabei wohl im Gespräch. "Titanic"-Regisseur James Cameron ist angeblich bereit dafür, das Desaster auf die Bildschirme zu bringen und befindet sich im Kontakt mit einer großen Streamingplattform.

"Er hat die Geschichte der Titanic so leidenschaftlich erzählt, dass es sich natürlich anfühlt, wenn er sich auch an dieses Projekt wagt", plauderte eine Quelle gegenüber The Sun aus. Die mögliche "Titan"-Serie sei ein Herzensprojekt des Filmschaffenden und er stelle die erste Wahl für die Rolle des Regisseurs dar.

Getty Images James Cameron im Januar 2023

Getty Images Kumail Nanjiani bei der Premiere von "Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves"

Getty Images James Cameron im Dezember 2022

