Technischer Ausfall bei "Alle gegen Einen"! Nach langer Pause war die TV-Show am vergangenen Samstag wieder in eine neue Runde gestartet – doch die ging mächtig schief. Das Konzept des Formats besteht eigentlich darin, dass ein Kandidat vor der Kamera gegen die Zuschauer vor den heimischen Fernsehern antritt. Damit das Publikum von zu Hause aus für den Ausgang verschiedener Experimente abstimmen kann, gibt es eine App. Doch genau die sorgte an dem Abend für Ärger! Sie fiel zeitweise einfach aus.

Schon gleich in der ersten Stunde nach dem Start sprach Moderator Elton (48) die technischen Schwierigkeiten an: "Es gibt anscheinend Probleme mit der App, weil wahrscheinlich zu viele mitmachen." Trotzdem ging die Abstimmung zunächst weiter – bis nach der dritten Rate-Runde gar nichts mehr funktionierte. Die Fans zuhause vor den Mattscheiben konnten so eine Zeit lang gar nicht mehr mitmachen, sondern nur die Zuschauer im Studio mit ihren Abstimmgeräten. Frust machte sich breit.

Viele waren über die Panne richtig sauer und machten ihrer Wut im Netz Luft: "Tja, doof, wenn die App nicht mitmacht! Das macht so keinen Spaß!", beschwerte sich ein User, während sich ein anderer fragte, wie die Show ohne das technische Gadget überhaupt ablaufen soll: "Was hat die Show überhaupt für einen Sinn, wenn die App nicht funktioniert? Woher kommen denn jetzt die Deutschland-Stimmen? Ausgedacht?"

Instagram / elton_tv Moderator Elton

Anzeige

Getty Images Elton bei einer Theater-Premiere

Anzeige

NDR / Peter Schaffrath Moderator Elton

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de