Große Trauer in der deutschen Filmbranche! Seit 1950 gehörte Sonja Ziemann bereits zu den Stars der Kinolandschaft schlechthin: In "Schwarzwaldmädel", dem allerersten Heimatfilm, der nicht mehr schwarz-weiß, sondern in Farbe gedreht wurde, verkörperte die Schauspielerin die gefeierte Hauptfigur. Die Dame mit dem auffälligen Bollenhut wird bis heute als erster großer Leinwandstar der Bundesrepublik gehandelt. Umso tragischer ist die jüngste Schlagzeile um Sonja: Sie ist bedauerlicherweise gestorben!

Wie Bild berichtet, sei die Brünette am Montag, dem 17. Februar, in einem Münchner Seniorenheim im Alter von 94 Jahren verstorben. Nähere Informationen um die genaue Todesursache oder gesundheitliche Akten der Verstorbenen sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Fest steht allerdings, dass Sonja niemanden aus dem engeren Familienkreis hinterlässt. Pierre Hambach, der gemeinsame Sohn der einstigen Sängerin mit ihrem ersten Ehemann Rudolf Hambach, war bereits 1970 mit gerade einmal 16 Jahren an einem Rückenmarkstumor verstorben.

Ihr dritter und letzter Ehemann Charles Regnier erlag 2001 einem Schlaganfall. "Meine Freunde haben mich nach all diesen Schicksalsschlägen immer wieder aufgefangen. Aber am Ende lässt sich die Seele nicht reparieren", war mit das Einzige, was die zuletzt zurückgezogen lebende Tänzerin über ihre Verluste gesagt hatte.

Getty Images Sonja Ziemann, 1952

United Archives GmbH/Action Press Rudolf Prack und Sonja Ziemann 1950 in "Schwarzwaldmädel"

United Archives GmbH/Action Press Sonja Ziemann 1970



