Antonia Hemmer wurde wegen ihrer Endometriose operiert

Antonia Hemmer (25) hat in ihrer Instagram-Story eine beunruhigende Nachricht mit ihren Followern geteilt: Die Reality-TV-Darstellerin leidet an Endometriose und musste sich deshalb einer Operation unterziehen. "Es wurden mehrere Stellen entdeckt und rausgeschnitten, zudem habe ich auch noch einiges an Verwachsungen gehabt, auch gerade rechts im Bereich meiner Blinddarmnarbe, die auch noch einmal komplett geöffnet und neu genäht wurde", erklärt die Influencerin.

Der Eingriff sei jedoch gut verlaufen und die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin ist froh, rechtzeitig medizinische Schritte gegangen zu sein. "Ich muss jetzt jeden Tag Hormone nehmen, aber soweit geht es mir gut und ich bin einfach heilfroh, dass ich diesen Schritt gemacht habe, denn jetzt kann man es zum Glück auch richtig behandeln", erzählt Antonia im Netz. Die Ärzte hätten der 25-Jährigen gesagt, dass sie trotz ihrer Endometriose Kinder bekommen kann: "Ja, die natürliche Kinderplanung klappt trotzdem, aber wichtig ist, wie gesagt, einfach eine frühe und richtige Behandlung."

Antonia ist bereits in der Vergangenheit offen mit ihren körperlichen Veränderungen umgegangen. Erst kürzlich teilte sie stolz ihren Abnehmerfolg und sprach darüber, wie wichtig ihr ein gesunder Lebensstil ist. "Am Ende des Tages braucht man keine Personaltrainerin. Man braucht keinen Ernährungsberater. Man braucht nichts. [...] Aber am Ende des Tages wissen wir, dass das Einzige, was uns im Leben weiterbringt, egal ob beruflich, privat oder im Sport, ist: Disziplin", erklärte sie in ihrer Story.

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Juni 2025