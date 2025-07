Wegen Kim und Nikola? Lisa Marie Akkaya wechselt Management

Lisa Marie Akkaya (24) trennt sich von ihrem bisherigen Management. Die Influencerin teilt diese Neuigkeit in einer Instagram-Story und erklärt auch gleich den Grund für ihre Entscheidung: "Weil ich nicht in derselben Bubble sein möchte wie zwei gewisse Personen, die Dinge tun, die ich moralisch nicht vertrete und sogar verabscheue." Ohne Namen zu nennen, spielt sie dabei offenbar auf Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) an, die im selben Management sind und die Schlagzeilen in den vergangenen Monaten dominierten.

Für Lisa ist das nicht nur eine berufliche, sondern vor allem eine moralische Entscheidung: "Es gibt einfach Grenzen und das hat schon längst nichts mehr mit PR oder Entertainment, geschweige denn Reality zu tun." Trotz ihrer drastischen Entscheidung macht Lisa deutlich, dass sie ihr mittlerweile ehemaliges Team weiterhin respektiert und sich diese Veränderung allein aus persönlichen Beweggründen ergibt: "Das sind total liebe Menschen, die ich privat extrem schätze und echt super gern hab. Es gab nie Stress zwischen uns, aber das ist einfach eine Entscheidung, die getroffen werden musste für mich persönlich."

Kim und Nikola, die kürzlich ihr Comeback als Paar bekannt gegeben haben und direkt wieder zusammengezogen sind, stehen immer wieder aufgrund ihres polarisierenden Auftritts in der Öffentlichkeit in der Kritik. Besonders auf Instagram und TikTok verfolgt das Paar eine vermeintliche Strategie, die oft als provokativ oder inszeniert bezeichnet wird. Während die beiden mit ihrer Dynamik immer wieder für Gesprächsstoff sorgen, schlägt Lisa offenbar bewusst einen anderen Weg ein und zieht sich aus dem Umfeld zurück, das sie mit ihnen verbindet.

