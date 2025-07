Lisha Savages Theorie: Kontrolliert Kim Virginia Nikola?

Lisha Savage (39) hat erneut schwere Vorwürfe gegen Kim Virginia Hartung (30) erhoben. In einer Instagram-Story spekulierte sie über den Zustand von Nikola Glumac (29), der aktuell eine Pause von der Öffentlichkeit einlegt. Lisha erklärte, dass sie glaubt, dass Kim ihn unter Kontrolle habe. "Hätte er mal auf mich gehört. Nun hat er einen Vertrag mit dem Teufel und ist psychisch komplett demoliert. Panikattacken über Panikattacken, weil er diese ganze Scheiße unter Manipulation mitgemacht hat. Sie hat das beste Opfer gefunden und hat auch niemanden an ihn herangelassen", wettert sie.

Weiter schildert Lisha, dass Kim angeblich Nachrichten in Nikolas Namen verschickt habe, wenn sie mit ihm kommunizieren wollte. Für sie scheint klar zu sein, dass der 29-Jährige derzeit nicht frei in der Lage ist, seine eigene Situation öffentlich zu erklären. "Und er wird nichts sagen, was gesagt werden muss, weil du das gar nicht zulässt!", schrieb Lisha an Kim gerichtet weiter und zeigte sich überzeugt, dass anstelle von Klarheit nur weitere "Lügen" über die aktuelle Situation folgen würden. Kim selbst hat sich bislang nicht zu den schweren Anschuldigungen geäußert. Auch von Nikola kam keine Reaktion.

Eigentlich stand Lisha stets hinter Kim und Nikola. Sie hat sie verteidigt, als die beiden Hass für ihre vermeintlichen "Lügen" im Netz bekamen. Doch als bekannt wurde, dass Kim ihr ungeborenes Kind still zur Welt gebracht haben soll, wurde es ihr offenbar zu viel. "Dieser Moment, wenn du zwei Menschen über Monate in Schutz nimmst [...] und sie dir in die Fresse lügen", schrieb Lisha und fügte wütend hinzu: "Und jedem, der diese ekelhaft erfundenen Storys noch glaubt, dem kann keiner mehr helfen." Kim und Nikola wird aus vielen Ecken vorgeworfen, über ihre Schwangerschaft und deren furchtbares Ende gelogen zu haben. Die beiden, die nach wenigen Wochen Trennung nun wieder zusammengekommen sind, betonen vehement, dass alles der Wahrheit entspreche.

Collage: Joyn / Tan Nian Xing, Instagram / kimvirginiaa Collage: Lisha Savage, Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac

ProSieben/Nikola Milatovic Lisha bei "Das große Promi-Büßen" 2023