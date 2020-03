Gute Neuigkeiten in Zeiten von Corona: Aktuell werden alle News weltweit von dem Virus überschattet. Promis wie Hollywood-Star Tom Hanks (63), Moderator Johannes B. Kerner (55) und Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat Rafi Rachek (30) wurden schon positiv auf das Virus getestet und befinden sich in Quarantäne. Dagegen sorgt der deutsche Profi-Fußballer Thilo Kehrer (23) jetzt für positive News – der Hottie ist zum ersten Mal Papa geworden.

Dies verkündete der Verteidiger von Paris Saint-Germain nun mit einer süßen Bilderreihe auf Instagram: "Willkommen auf der Welt Nala Hope, mein Baby. In Zeiten wie diesen wird uns bewusst, welche Dinge im Leben wirklich zählen. Für mich ist es Familie & Gesundheit." Die dazugehörigen Fotos zeigen die Neugeborene mit einem Fläschchen und den stolzen Papa, wie er in Frankreich auf verlassenen Straßen unterwegs ist und dabei seine Tochter an die Brust geschnürt hat.

Unter dem Bildbeitrag gratulierten Thilo mehrere Fußball-Kollegen. So wünschten unter anderem Felix Platte, Benjamin Stambouli und Davie Selke (25) alles Gute zum Nachwuchs.

Getty Images Thilo Kehrer, Profi-Fußballer

Instagram / thilokehrer Nala Hope, Tochter von Profi-Kicker Thilo Kehrer

Getty Images Thilo Kehrer, Profi-Fußballer



