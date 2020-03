Ein weiterer positiver Befund des Coronavirus! Aktuell wenden sich immer mehr Stars via Social Media an ihre Fans – und zwar nicht nur, um sie über die Sicherheitsvorkehrungen gegen die Infektionskrankheit aufzuklären. So verkündeten Tom Hanks (63) und seine Frau Rita Wilson (63) beispielsweise als erstes prominentes Paar, positiv auf Corona getestet worden zu sein. Kurz darauf outete sich auch Johannes B. Kerner (55) als erkrankt. Jetzt gibt es hierzulande einen weiteren Patienten: Rafi Rachek (30) hat sich ebenfalls infiziert!

Das machte der Die Bachelorette-Star am Samstag in seiner Instagram-Story öffentlich: "Ich bin leider positiv auf Corona getestet worden, mir geht's den Umständen entsprechend, ich bin zu Hause die ganze Zeit, ich habe meine Medikamente bekommen. Hoffe auf jeden Fall, das ich ganz schnell und bald wieder gesund werde und dass es mir besser geht. [...] Jetzt steht für mich die Quarantäne an." Zuvor habe er sich Gedanken gemacht, ob er sein Leiden überhaupt publik machen wolle – habe sich aber bewusst dazu entschlossen, sich nicht zu verstecken und lieber auf die Ansteckungsgefahr aufmerksam zu machen!

Schließlich habe er den Wirbel vor seiner eigenen Infizierung für übertrieben gehalten. Am Montag stehen nun die nächsten Schritte für den TV-Star an: Das Gesundheitsamt wolle mit ihm seine jüngst getroffenen Kontakte diskutieren, um die Verbreitung bestmöglich einzugrenzen. Rafis Freund Sam Dylan (29) könne er allerdings getrost ausschließen, habe er ihn seit seinem Urlaub nicht mehr gesehen: "Er kann schon mal nicht betroffen sein."

