Alles aus und vorbei bei Jurnee Smollett (33) und Josiah Bell. Die "Spiel auf Bewährung"-Darstellerin und der Musiker gaben sich im Oktober 2010 das Jawort. Ihre Liebe krönten sie einige Jahre später mit dem ersten gemeinsamen Kind: 2016 brachte Jurnee ihren Sohnemann Hunter zur Welt. Jetzt sollen sich die beiden dazu entschieden haben, im Leben getrennte Wege zu gehen – und das nach knapp zehn Jahren Ehe.

Diese traurige Nachricht soll jetzt ein Insider gegenüber Us Weekly preisgegeben haben. Der Anwalt der 33-Jährigen soll bereits vergangenen Woche mit der Bearbeitung der Scheidungspapiere begonnen haben. "Wir waren beste Freunde, bevor wir überhaupt mit dem Dating angefangen haben, also hatten wir diese wirklich großartige Grundlage", schwärmte die Schauspielerin 2013 noch von ihrer Beziehung zu Josiah. Zu dem Liebes-Aus äußerten sich bislang weder die Schauspielerin noch ihr Noch-Ehemann.

Ihren großen Durchbruch feierte Jurnee als Denise Frazer in der 90er-Sitcom Full House. Danach ging ihre Karriere steil nach oben und sie ergatterte Rollen in Serien wie True Blood, "Underground" oder "Parenthood". Zuletzte konnten Fans sie neben Margot Robbie (29) in dem Action-Abenteuer "Birds of Prey" auf der Kinoleinwand sehen.

