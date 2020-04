Große Trauer um Adam Schlesinger! Der Musiker und Komponist wurde im Laufe seiner Karriere mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem gewann er mehrere Grammys und einen Emmy. Besonders bekannt ist seine Musik, die er für "Crazy Ex-Girlfriend", "Mitten ins Herz – Ein Song für dich" und "Cry Baby" komponiert hatte. Nun ist der Künstler im Alter von 52 Jahren verstorben, kurz nachdem bei ihm die Covid-19-Erkrankung diagnostiziert worden war!

Diese traurige Nachricht bestätigte JustJared. Kurz zuvor hatte ein Fan-Account auf Twitter über Adams kritischen Zustand berichtet: "Traurige News Freunde, Adam Schlesinger, 52, Mitglied der Band Ivy, ist wegen Covid-19 seit zwei Wochen an ein Beatmungsgerät angeschlossen und in einem künstlichen Koma. Wir schicken ihm, seiner Familie und seinen Ärzten unsere Gebete", hieß es in dem Post. Ein offizielles Statement zu Adams Tod gibt es derzeit noch nicht.

Der US-Amerikaner hinterlässt seine Frau Katherine Beinecke Michel und zahlreiche trauernde Fans. Auf dem Mikroblogging-Dienst zeigten sie sich erschüttert über seinen Tod. "Adam Schlesinger war so ein toller Kerl. Seine eingängigen Lieder bleiben unvergessen", schrieb nur ein User.

Getty Images Adam Schlesinger in New York, Mai 2016

Getty Images Adam Schlesinger beim Tribeca Film Festival 2007

Getty Images Adam Schlesinger, Rachel Bloom und Aline Brosh McKenna



