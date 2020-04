Chris Töpperwien (46) kann es kaum erwarten, seiner Verlobten Lili das Jawort zu geben! Der Goodbye Deutschland-Star machte seiner Auserwählten bereits am Heiligabend einen Heiratsantrag. Eigentlich wollten die beiden in der ersten Hälfte dieses Jahres vor den Traualtar treten, doch die aktuellen Umstände machen dem Paar jetzt einen Strich durch die Rechnung. Doch auch wenn Chris noch nicht weiß, wann genau er die Österreicherin heiraten kann, so hat er aber sehr genaue Vorstellungen vom Ablauf seiner Traumhochzeit.

"Selbstverständlich sind die Location und die Gäste das A und O der Hochzeit", erzählte Chris im Interview mit Promiflash. Aufgrund der aktuellen Situation nur im kleinen Kreis von zwei oder drei Personen zu heiraten, ist für ihn keine Option. So ein Ereignis müsse Spaß machen, romantisch, einfach außergewöhnlich und vielleicht auch etwas kitschig sein. "Eine Hochzeitskutsche mit Pferden, das Fotoshooting im Schlosspark und die Abfahrt im Cabriolet mit rasselnden Konservendosen wären schon 'ne geile Nummer", betonte der 46-Jährige.

Eine Hochzeit in den USA, Chris' zweiter Heimat, stünde allerdings nicht zur Debatte. "Wenn geheiratet wird, wird dies entweder in Österreich oder in Deutschland stattfinden", stellte der selbsternannte Currywurstmann klar.

