Das Weihnachtsfest war für Chris Töpperwien (45) dieses Mal doppelt so schön! Seit Ende Oktober ist es offiziell: Der Currywurstmann hat wieder eine neue Partnerin an seiner Seite. Mit seiner Lili feierte er 2019 dann auch das erste gemeinsame Fest der Liebe – und das im wahrsten Sinne des Wortes, Chris machte seiner Liebsten einen Heiratsantrag. Doch wann schreiten die beiden denn nun vor den Traualtar?

Mit Promiflash spricht der 45-Jährige offen über seine Heiratspläne – ein genaues Datum will er aber noch nicht preisgeben. "Wir werden aller Voraussicht nach noch im ersten halben Jahr dieses Jahres heiraten. Aber wo das sein wird, wird bis zuletzt noch nicht verraten", erzählt er im Interview. Weitere Details behält das TV-Gesicht also vorerst für sich.

Doch eine Einzelheit kann Chris im Gespräch mit Promiflash nicht für sich behalten, denn: Sein Kniefall sei schon lange geplant gewesen. "Ich dachte, dass das Fest der Liebe mit der Familie am besten geeignet ist für so einen tollen Moment", sagt der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat. Dadurch, dass seine Lili an Heiligabend Geburtstag hatte, hat sich ein Antrag besonders gut angeboten: "Somit waren es drei große Ereignisse an einem Tag, welche Lili natürlich sehr berührt haben und was sie auch definitiv nicht mehr vergessen wird!"

Instagram / fitnesslili.official Chris Töpperwiens Verlobte Lili

Getty Images Chris Töpperwien und Freundin Lili bei der "Ohlala"-Premiere

Instagram / fitnesslili.official Chris Töpperwien (rechts) mit seiner Freundin Lili

