Große Trauer in Hollywood! Patricia Bosworth gehörte seit den Fünfzigern zu der Crème de la Crème der Fernsehbranche. Nach ihren Auftritten in "Naked City" und "The Patty Duke Show" machte sie sich in den Sechzigern auch auf dem Broadway und in Sachen Film einen großen Namen – vor allem ihre Performance in "The Nun's Story" neben Ikone Audrey Hepburn (✝63) verschaffte ihr weltweite Bekanntheit. Danach hing Patricia die Schauspielerei zwar an den Nagel, blieb als hoch angesehene Journalistin und Bestseller-Biografin aber auch weiterhin präsent. Jetzt gibt es allerdings bedauerliche Neuigkeiten um sie: Das Multitalent ist verstorben!

Das Ableben der 86-Jährigen gab ihr guter Freund Ray Leslee auf Facebook bekannt: "Patti war mehr als eine großartige Schriftstellerin. Sie war eine Inspiration und eine Stütze für so viele wundervolle Menschen und sie war mir so lieb. [...] Das tödliche Virus trat sehr schnell auf und jetzt ist sie weg", konnte er seinen Verlust kaum begreifen. Offenbar ist Patricia am Donnerstag den Komplikationen der neuartigen Lungenkrankheit zum Opfer gefallen.

Die Autorin, die hinter den Biografien von Marlon Brando (✝80) und Jane Fonda (82) steckte und bis heute als Teil von Hollywoods "Goldene Jahre" angesehen wird, war offenbar bis zu ihren letzten Tagen noch voller Lebenslust: "Sie war die jüngste und lebhafteste 86-Jährige, die ich kenne. Ich habe zuletzt am 10. März mit ihr gesprochen. Sie war gerade von einer einwöchigen Reise zurückgekehrt und hatte für ihr neues Buch über Paul Robeson recherchiert", hieß es in dem Statement außerdem.

Getty Images Patricia Bosworth, Autorin

Getty Images Carter Burwell und Patricia Bosworth

Getty Images Patricia Bosworth, Frances Kazan und Alec Baldwin



