Große Trauer in der Welt der Stars und Sternchen: Die Stylistin Jo Ferguson, die ihren berühmten Klientinnen viele Jahre mit ihrem Fashion-Know-how zur Seite stand, ist gestorben. Vor allem in Australien hatte sie sich einen Namen gemacht, nicht zuletzt weil sie mit dem Supermodel Kristy Hinze sehr gut befreundet war. Auch zu anderen Laufstegschönheiten wie Miranda Kerr (36) pflegte sie engen Kontakt. In der Nacht zum Mittwoch jedoch erlag Jo mit nur 46 Jahren vermutlich einem Leber- und Nierenversagen.

Ihre Familie bestätigte die traurige Neuigkeit bereits gegenüber The Daily Telegraph. Das Organversagen war womöglich die Konsequenz eines länger zurückliegenden Unfalls. Im Januar berichteten verschiedene Medien, dass Jo eine Blutvergiftung erlitten hatte, nachdem sie 2016 auf tragische Weise eine Treppe heruntergefallen war und insgesamt vier Liter Blut verloren hatte. Nach dem Vorfall benötigte sie mehrere Transfusionen. Vergangenen Monat sei sie schließlich in eine Klinik eingeliefert worden, wo lebenserhaltende Maßnahmen durchgeführt wurden. Kurze Zeit später wurde sie entlassen, nur, um daraufhin wieder eingeliefert zu werden. "Das wird nie aufhören. Ich hänge schon wieder am Tropf", schrieb sie Ende Februar noch auf Facebook.

Jos Tod hat viele schockiert. So drückte der Publizist Adam Worling nun seine Trauer aus und beschrieb, dass sie bereits seit einiger Zeit unter heftigen Schmerzen gelitten habe: "Auch wenn es ihr nicht gut ging, hoffe ich, dass wir uns alle daran erinnern, wie sie einen Raum mit ihrem Lächeln erhellen konnte!" Eine weitere gute Freundin, Annie Bloom, ergänzte: "Sie war eine gebrochene Seele mit vielen gesundheitlichen Problemen. Ich hoffe, sie ruht in Frieden."

Getty Images Miranda Kerr im November 2018

Getty Images Jo Ferguson im Dezember 2007

Getty Images Jo Ferguson, Stylistin



