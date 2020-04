Große Trauer in der deutschen Journalismus-Branche: Der TV-Moderator Ulrich Kienzle (✝83) ist tot. Hierzulande war der Baden-Württemberger vor allem durch die ZDF-Sendung "Frontal" bekannt, wo er sich Wortduelle mit seinem Co-Moderator Bodo Hauser lieferte. Aber auch als Nahost-Experte machte sich Kienzle einen Namen. Wie der TV-Sender heute bekannt gab, ist der Journalist am Donnerstag mit 83 Jahren in Wiesbaden verstorben. Zur Todesursache ist bislang nichts bekannt.

"Ulrich Kienzle war ein Top-Journalist. Er hat die Welt vor Ort in Augenschein genommen, um die Konflikte wirklich zu verstehen, über die er dann berichtet hat", würdigte der ZDF-Chefredakteur Peter Frey dessen berufliche Leistungen in einer Pressemitteilung. Insgesamt 30 Jahre lang stand Kienzle für den Sender vor der Kamera: "Mit seiner Lust, Kante zu zeigen und mit seinem verschmitzten Humor hat er an der Seite von Bodo Hauser ZDF- und Fernsehgeschichte geschrieben", hieß es in dem Statement weiter.

Seine berufliche Laufbahn begann für Kienzle allerdings nicht beim ZDF, sondern beim Süddeutschen Rundfunk. Für die ARD berichtete er aus mehreren arabischen Ländern und erhielt 1977 das Bundesverdienstkreuz für seine Berichte aus dem libanesischen Bürgerkrieg. Zu seinen Auszeichnungen zählen außerdem ein Bambi und der Journalistenpreis des Deutschen Mittelstands.

Getty Images Ulrich Kienzle, Moderator

Getty Images Ulrich Kienzle im Oktober 2016

Getty Images Ilse und Ulrich Kienzle bei der Busche Gala 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de