40 Kilogramm: So hat Influencerin Jo Wuensche abgenommen

Jo Wuensche, bekannt als Influencerin, hat beeindruckende 40 Kilogramm abgenommen. Beim Lascana Summer Club Event sprach sie mit Promiflash über ihren Weg zur Gewichtsabnahme und gab dabei Einblicke in ihren langen Prozess. "Es war natürlich keine gerade Linie. Es war ein Up und Down über mehrere Jahre", erklärte sie offen. Letztendlich sei sie durch eine gute Mischung aus Sport und einer ausgewogenen Ernährung erfolgreich gewesen. Durch diese nachhaltige Änderung ihres Lebensstils hält sie ihr Gewicht und fühlt sich fitter denn je.

Doch der Weg dorthin war für Jo nicht leicht. Von bekannten Programmen wie Weight Watchers bis hin zur Military Diet – sie habe alles getestet, wie sie weiter berichtete. Doch anstatt sich weiterhin an strenge Diäten zu klammern, wollte sie lieber einen langfristigen, gesunden Lebensstil entwickeln. "Finde deine eigene Balance", sei dabei ihr Leitsatz gewesen. Diese Balance half ihr schließlich dabei, nicht nur Gewicht zu verlieren, sondern auch ihr Wohlbefinden zu steigern.

Jo ist seit einigen Jahren aktiv auf Social Media und hat sich mittlerweile eine große Community von rund 683.000 Followern aufgebaut, denen sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag gewährt. Außerdem teilt sie viele Rezepte, die ihr beim Abnehmen geholfen haben, sowie Sportübungen und Co., um ihren Followern Inspiration zu geben, ihre eigene Reise zu einem ausgewogenen Lebensstil zu finden. Mittlerweile bietet sie sogar ein Coaching an, in dem sie ihren Klienten zu ihrem Traumkörper und einer guten Balance zwischen Fitness und Ernährung verhilft.

