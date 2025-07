Florian Silbereisen outet sich als Fan von Esther Sedlaczek

Florian Silbereisen (43), der beliebte Showmaster und Schlagersänger, hat sich jüngst als bekennender Fan von Esther Sedlaczek (39) geoutet. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur sprach der 43-Jährige mit spürbarer Begeisterung über seine Kollegin: "Ich bin großer Fußballfan und freue mich immer, wenn ich Esther am Spielfeldrand sehe. Sie macht das so charmant, zugleich aber auch knallhart." Besonders beeindrucke ihn ihr Talent, selbst gestandenen Trainern und Profis Aussagen zu entlocken, die eigentlich nicht für die Kamera bestimmt waren. Ihre Mischung aus Fachwissen, Feingefühl und souveränem Auftreten mache sie für ihn zur perfekten Moderatorin – ein echtes Vorbild in Sachen Professionalität und Präsenz.

Esther hat sich in den letzten Jahren mit Fachkompetenz und Charisma einen festen Platz im deutschen Fernsehen gesichert. Seit 2021 gehört sie zur Stammriege der ARD-Sportschau, führt durch Topspiele der Fußballnationalmannschaft und Großereignisse wie Olympia. Doch die einstige RTL-Praktikantin kann weit mehr als Sport: Seit 2023 begeistert sie auch in der Familiensendung "Die große Maus-Show" vor der Kamera, kündigte aber bereits an, sich in Kürze in eine Babypause zu verabschieden. Die Vertretung könnte allerdings kaum passender sein: Einer ihrer größten Fans, Florian höchstpersönlich, wird für eine Folge Ende August einspringen.

Florian, der sich selbst als großen Fußballfanatiker bezeichnet, meint, dass er seine Kollegin bei der Moderation am Spielfeldrand wohl weniger gut vertreten könnte: "Ich wäre als Bayern-Fan wahrscheinlich viel zu parteiisch und könnte die Emotionen schwer ausblenden." Abseits seiner Sympathie für den Sport ist Florian vor allem für seinen offenen und herzlichen Umgang bekannt, der ihm stets die Gunst seines Publikums bringt. Esther hingegen gilt als fair, aber direkt – eine Art der Moderation, die Zuschauer und Sportler gleichermaßen schätzen.

