Eigenes Haus: Darauf freuen sich Anna und Dominik Stuckmann

Anna Rossow (36) und Dominik Stuckmann (33), bekannt aus dem Reality-TV, strahlen vor Glück. Die beiden haben im Frühjahr dieses Jahres den Traum vieler Paare verwirklicht und sich ein eigenes Haus gekauft. Beim Lascana Summer Club Event sprachen die zwei mit Promiflash über ihre Vorfreude auf das neue Zuhause. Besonders begeistert zeigt sich Anna über den Garten, den das neue Heim zu bieten hat: "Wir können es beide gar nicht erwarten, ein Haus mit Garten zu haben, morgens unseren Kaffee dort zu trinken. Ich glaube, wir brauchen das jetzt beide." Dominik, der sichtlich zufrieden wirkt, stimmte ihr mit einem zustimmenden Lächeln zu.

Für Anna und Dominik markiert das Eigenheim einen weiteren Meilenstein in ihrer Beziehung. Schon zuvor ließen die Influencer auf Instagram verlauten, dass dieser Schritt für sie nicht nur praktisch, sondern auch von großer emotionaler Bedeutung sei. Anna beschrieb das Projekt als eine wahre Herzensangelegenheit, die mit viel Vorfreude und Engagement angegangen wird: "Eine aufregende Zeit liegt vor uns."

Doch nicht nur das Eigenheim sorgt bei dem Paar für Herzklopfen. Bereits vor vier Monaten hatte Dominik beim Rosenmontagsumzug in Köln gegenüber Bild ausgeplaudert, dass er Anna bald einen Antrag machen möchte. "Ich werde zeitnah auf die Knie gehen. Sie ahnt noch nichts, aber es wird Zeit. Ich weiß nur nicht, was für einen Ring ich holen soll", verriet der Reality-TV-Star damals ganz offen. Für die große Frage plante er eine intime Atmosphäre: Der Antrag solle an einem besonders privaten Ort stattfinden, "wo möglichst wenig Menschen sind".

Getty Images Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Juli 2025

Instagram / annarossow Dominik Stuckmann und Anna Rossow im gemeinsamen Mykonos-Urlaub

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Dezember 2024