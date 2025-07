Priyanka Chopra lässt ihrer Tochter Malti alles durchgehen

Priyanka Chopra (42) hat verraten, dass ihre kleine Tochter Malti bei ihr praktisch Narrenfreiheit genießt. "Sie ist das Wertvollste in unserem Leben und war von Anfang an ein echtes Wunder, deswegen lasse ich ihr alles durchgehen", gestand die Schauspielerin im Podcast "Not Gonna Lie" von Kylie Kelce (33). Malti, die vor drei Jahren deutlich zu früh geboren wurde, sei ein echter Kämpfer – etwas, das Priyanka immer noch tief beeindruckt. Ein paar kleine Tricks bei der Erziehung wendet die Ehefrau von Nick Jonas dann aber doch an. Sie plauderte lachend aus, dass sie manchmal erzähle, das Internet würde angeblich nicht funktionieren, um Malti in Zaum zu halten.

Besonders wichtig ist Priyanka das Thema Ernährung. Sie gibt zu, dass sie noch immer besessen darauf achtet, dass ihre Tochter alles bekommt, was sie braucht, obwohl der Kinderarzt ihr gesagt hat, dass sie sich entspannen könne. "Ich kann nicht anders, weil sie so zart und zerbrechlich war, als sie auf die Welt kam", erklärt die "Quantico"-Bekanntheit. Malti, die rund 110 Tage zu früh via Leihmutterschaft auf die Welt kam, nennt Priyanka voller Stolz ihren kleinen "Wunderkämpfer". Auch in anderen Bereichen erobert Malti mittlerweile ihr Umfeld. Mit Vorliebe plündert sie den Kleiderschrank ihrer berühmten Mama, trägt ihre Schuhe und nennt die Garderobe den "magischen Kleiderschrank".

Auch Nick Jonas ist hin und weg von seiner kleinen Tochter. Im Interview mit People verriet er im Frühjahr, wie sehr die Vaterschaft sein Leben bereichert: "Das Beste daran, Vater zu sein, ist für mich, dass ich, egal wie cool oder erfolgreich ich mich fühle, für sie einfach nur 'Papa' bin". Auch in den sozialen Medien teilt er immer wieder niedliche Einblicke in den Alltag seiner Familie. Im März veröffentlichte er beispielsweise ein Foto, das ihn mit Schleifen auf dem Kopf zeigt. "Das Leben eines Mädchen-Papas", kommentierte er den niedlichen Instagram-Post.

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra, Nick Jonas und Tochter Malti 2024 in London

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrer Tochter Malti im April 2024

Instagram / nickjonas Nick Jonas, März 2025