Haben Jarrod Woodgate und Sam Royce den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt? Nachdem beide ihr Glück vergeblich in Kuppelformaten wie The Bachelor oder Bachelor in Paradise suchten, machten sie vor Kurzem ihre Liebe offiziell. Das Paar lebt mittlerweile auch schon zusammen und das funktioniert offenbar gut – so gut, dass Jarrod seiner Freundin nun einen Heiratsantrag gemacht hat? Das deutet zumindest ein Clip auf Social Media an...

Sams einstige Bachelor-Kollegin Renee Barnett teilte in ihrer Instagram-Story einen Clip, der Jarrod dabei zeigt, wie er seine Herzdame verliebt anschaut und eine Ringschatulle vor ihr öffnet – Sams Reaktion: Sie fällt ihm um den Hals und gibt ihm einen dicken Kuss. Später teilte sie ein Foto mit ihrem neuen Schmuckstück und schrieb dazu: "Ich habe den besten Freund der Welt." Von einer Verlobung war aber nicht die Rede.

Auch Renees Kommentar zu dem kurzen Video klingt eher ironisch als romantisch: "Scheiß Antrag, Jarrod." Ob die beiden also wirklich heiraten wollen, ist fraglich. Auf eine Anfrage von Daily Mail reagierte bisher keiner von beiden. Was meint ihr: Hat Jarrod seiner Sam wirklich die Frage aller Fragen gestellt? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / jarrodwoodgate Jarrod Woodgate, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / samroyceee Sam Royce, ehemalige Kandidatin bei der australischen Version von "The Bachelor"

Anzeige

Instagram / jarrodwoodgate Jarrod Woodgate und Sam Royce im April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de