Jason Isaacs' Nacktszene in "The White Lotus" wurde gecuttet

Jason Isaacs (62) sorgt als Timothy Ratliff in der dritten Staffel der HBO-Serie "The White Lotus" für ordentlich Gesprächsstoff. Der Schauspieler enthüllte nun, dass zahlreiche Szenen mit seinem Charakter aus der fertigen Version geschnitten wurden. Darunter befand sich auch ein zweiter Fall von nackter Haut, als sich Timothy in einem Bademantel versehentlich erneut entblößte. "Es war beim zweiten Mal noch lustiger", verriet Jason in einem Interview mit Entertainment Weekly und ergänzte: "Aber die Szene wurde trotzdem gestrichen." Auch humorvolle Momente wie ein Witz über Flugreisen und andere Gags fielen dem Schnitt zum Opfer – sehr zum Bedauern des Stars. Neben humorvollen Momenten wurden auch düstere Gedanken seiner Figur ausgelassen.

Die Staffel zeigt Timothy, einen vom Schicksal gebeutelten Familienvater, im Strudel seiner inneren Konflikte. Er macht immer wieder Tagträume durch, in denen er über Mord und Selbstmord nachdenkt, um der Schande durch eine FBI-Ermittlung zu entgehen. Laut Jason wurden sogar Szenen gedreht, in denen Timothy darüber nachdachte, seinen ältesten Sohn zu töten. Dennoch nimmt Timothys Geschichte ein nahezu spirituelles Ende. Die letzte Episode stellt eine radikale Transformation seines Charakters dar, der Frieden mit seiner Situation schließt. Trotz seiner düsteren Gedanken während der Staffel überlebt seine Familie die Reise durch das Chaos.

Schon Monate vor der Ausstrahlung der neuen Staffel sorgte Jason mit seinen ehrlichen Worten für Staunen bei den Fans. Im Gespräch mit dem Magazin Schön! erinnerte sich der TV-Star daran, wie sehr ihn das Vorsprechen für die Rolle verunsichert hatte. "Ich war der gleiche stammelnde, verunsicherte Trottel wie in den ersten zehn Jahren meiner Karriere", gestand Jason. Trotz seiner Jahrzehnte an Erfahrung hatte er also auch nach Harry Potter noch mit Lampenfieber zu kämpfen. Am Ende überzeugte jedoch sein Talent und Jason schaffte es tatsächlich, als Timothy Ratliff Teil der gefeierten Serie zu werden.

