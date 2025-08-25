Calvin Harris klärt Gerüchte über Streit mit Miley Cyrus auf

Calvin Harris (41) hat in den vergangenen Tagen für Aufregung gesorgt, als er auf TikTok seine neue Single "Ocean" ankündigte – allerdings mit Jessie Reyez als Sängerin. Fans erinnerten sich daran, dass der Musiker die gleiche Nummer zuvor mit Miley Cyrus (32) aufgenommen, diese Version jedoch nie veröffentlicht hatte. Die Fragen ließen nicht lange auf sich warten: "Was ist mit Miley passiert?" oder "Gibt es Drama zwischen euch?" wurden prompt auf der Plattform gestellt. Calvin stellte daraufhin klar: "Absolut nicht." Es gebe keinerlei Streit zwischen ihm und der beliebten Künstlerin.

Trotzdem bleibt ein Wermutstropfen für viele Fans der Musikerin bestehen: Calvin bestätigte, dass die Version von "Ocean" mit Mileys Vocals nicht mehr das Licht der Welt erblicken wird. Auf die Nachfrage eines Followers, ob eine Veröffentlichung möglich wäre, antwortete er mit einem klaren "Ich fürchte, nein." Über die genauen Gründe äußerte sich der DJ jedoch nicht. Jessie zeigte sich indes begeistert über die bevorstehende Veröffentlichung und teilte auch auf Instagram eine Vorschau des Songs, begleitet von einem gelben Herz-Emoji. Calvin kommentierte daraufhin mit drei Sirenen-Emojis, ohne auf weitere Fragen zu reagieren.

Miley und Calvin arbeiten bereits seit Jahren in der Musikszene, allerdings überschneiden sich ihre Karrieren nur selten. Miley hatte schon 2017 offen über ihre Bereitschaft gesprochen, sich musikalisch auszuprobieren, und Calvin für seinen Einfluss auf die Dance- und Elektroszene gelobt. Ob die beiden in Zukunft noch einmal gemeinsame Wege gehen werden, bleibt ungewiss. Erst vor wenigen Wochen hatte Miley aber mit einer ganz anderen Ankündigung für Schlagzeilen gesorgt. Im Interview bei SiriusXM's TikTok Radio sprach die Popsängerin über das 20. Jubiläum von Hannah Montana und verriet: "Ohne Hannah gäbe es gar nicht diese Version von mir." Sie kündigte eine Überraschung zum Jahrestag der Kultserie an, hielt sich aber mit weiteren Details bedeckt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Calvin Harris und Miley Cyrus

Getty Images Jessie Reyez, Juli 2025

Getty Images Miley Cyrus bei einer Filmpremiere, April 2019