Trauer um eine wahre Soul-Legende: Bessie Regina Norris alias Betty Wright ist tot – die Musikerin verstarb an diesem Sonntag im Alter von 66 Jahren. Besonders bekannt war die Sängerin, die in den 1970er Jahren ihren großen Durchbruch feierte, für ihre Hits "Clean Up Woman" und "Tonight Is the Night". Außerdem beherrschte die US-Amerikanerin ein seltenes Talent, für das sie gefeiert wurde: das sogenannte Pfeifregister – das höchste Gesangsregister der menschlichen Stimme. Doch nun müssen Fans und Kollegen sich von Betty und ihrem eindrucksvollen Können verabschieden.

Die Nachricht über ihren Tod gab ihre Nichte nun via Twitter bekannt. Vor zwei Tagen wandte sich auch schon Bettys Schwester Chaka Khan (67) mit diesen besorgniserregenden Zeilen an ihre Fans: "Ich bitte euch jetzt alle, für meine geliebte Schwester Betty Wright zu beten – sie braucht das jetzt dringender denn je", schrieb sie auf dem Kurznachrichtendienst. Offenbar lag die Künstlerin zu diesem Zeitpunkt bereits im Sterben. Die Todesursache ist bisher jedoch noch unklar.

Wer Betty nicht durch ihre eigenen Songs kennt, hat ihre Stimme vielleicht schon einmal in diesen Hits gehört: Im Laufe ihrer Karriere lieh sie unter anderem Jennifer Lopez (50) für "On The 6", Bob Marley (✝36) für "Chant Down Babylon" oder auch Stevie Wonder (69) für "Hotter Than July" ihr Talent als Backgroundsängerin.

JOE KLAMAR/AFP via Getty Images Musikerin Betty Wright im Jahr 2012

Aaron Davidson/Getty Images for Jazz in The Gardens Music Festival Betty Wright, Musikerin

Theo Wargo/Getty Images Betty Wright im Jahr 2011



