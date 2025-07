Auffälliges Muster: Aaron Taylor-Johnsons Lieblingsfilme

Hollywood-Schauspieler Aaron Taylor-Johnson (35), bekannt aus Filmen wie "Kick-Ass" und "Nowhere Boy", hat kürzlich seine persönlichen Filmfavoriten verraten. Im Rahmen des Formats "Four Favorites" auf der Plattform Letterboxd stellte der Star des neuen Thrillers "28 Years Later" seine Lieblingsfilme vor. Dabei zeigte sich ein überraschendes Muster: Fast alle genannten Titel enthalten das Wort "Blau" im Namen. Neben David Lynchs (✝78) Kultklassiker "Blue Velvet" nannte der 35-Jährige das französische Drama "Blau ist eine warme Farbe", die Tragödie "Blue Valentine", den Surf-Film "Blue Crush" sowie das poetische Drama "Das Piano".

Aaron zeigte sich bei der Auswahl seiner Favoriten tiefgründig und vielseitig. Während "Blue Velvet" für seine düstere Atmosphäre und surrealen Elemente bekannt ist, thematisiert "Blau ist eine warme Farbe" Leidenschaft und Selbstfindung. Mit "Blue Valentine" entschied er sich für ein schonungsloses Beziehungsdrama, während "Blue Crush" mit einer unkonventionellen Mischung aus Surfkultur und Frauenpower überzeugt. "Das Piano", ein Klassiker von Jane Campion, rundete die Auswahl ab. Die auffällige Farbübereinstimmung in den Titeln schien selbst Aaron zu amüsieren – augenzwinkernd betonte er die "blaue" Verbindung seiner Lieblinge.

Abseits seiner Filmanalyse sorgt Aaron derzeit auch auf der Leinwand für Aufsehen. In dem postapokalyptischen Thriller "28 Years Later" kehrt er in die düstere Welt der erfolgreichen "28 Days Later"-Reihe zurück. Der Film, der am 20. Juni 2025 Premiere feierte, überzeugt durch eine ungewöhnliche Inszenierung und wurde größtenteils mit innovativer Smartphone-Technologie gedreht, um eine besonders immersive Atmosphäre zu erzeugen. Aarons filmische Leidenschaft und sein feines Gespür bei der Auswahl seiner Projekte unterstreichen einmal mehr sein Engagement für die filmische Kunstform.

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Taylor-Johnson bei der "28 Years Later"-Weltpremiere in London im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Taylor-Johnson bei einem Fototermin zu "28 Years Later", Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Taylor-Johnson im November 2024