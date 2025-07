Nicholas Hoult über unangenehmes "Superman"-Vorsprechen

Nicholas Hoult (35), bekannt aus Filmen wie "Mad Max: Fury Road" und der "X-Men"-Reihe, sprach kürzlich offen über sein ungewöhnliches Vorsprechen für die Rolle des Superman im von James Gunn (58) inszenierten neuen DC-Film. Während er nach einer Szene des Castings ein gutes Gefühl hatte, änderte sich dies, als er am gleichen Tag auf seinen Mitbewerber David Corenswet (31) traf. Dieser saß zunächst, wie Nicholas Hoult in der Show "Jimmy Kimmel (57) Live!" verriet, "beim Sonne tanken" in einem Sonnenstrahl. Ein kurzer Handschlag und ein Gespräch genügten, um Nicholas Hoult zu der Erkenntnis zu bringen: "Ich würde es ihm wirklich gönnen, Superman zu spielen." Letztlich wurde David Corenswet für die Rolle gecastet, während Nicholas Hoult nun in derselben Produktion als Bösewicht Lex Luthor zu sehen sein wird.

Im Rückblick auf ihre erste Begegnung berichtete auch David Corenswet von der besonderen Situation, als beide wie Clark Kent gekleidet am Set zusammentrafen. Beide Schauspieler bewunderten einander und tauschten respektvolle Worte aus. David erwähnte, dass er Nicholas Hoult bereits lange als Schauspielkollegen schätzte und dessen Zusage für die Rolle von Lex Luthor als eine echte Bereicherung des Films empfand. "Ein Held ist nur so spannend wie sein Gegenspieler", erklärte er. Nun freuen sich beide auf die Premiere, die Anfang Juli über die Bühne gehen soll.

Bereits zuvor hatte sich Nicholas Hoult begeistert über die Zusammenarbeit mit seinen Kollegen im neuen Superman-Film geäußert. Er lobte insbesondere die Leistung von David als Clark Kent und die Darstellung von Rachel Brosnahan (34) als Lois Lane. Zudem zeigte er sich beeindruckt von der Arbeit des Regisseurs James Gunn, den er als visionären Kopf hinter dem Projekt bezeichnete. Der Schauspieler, der dieses Jahr auch in weiteren Filmproduktionen zu sehen war, scheint mit seiner Rolle als Lex Luthor eine neue Facette seines Könnens zeigen zu wollen. Balanciert zwischen Ehrgeiz und Respekt beweist Nicholas Hoult, dass er sich mit Hingabe seiner nächsten großen Herausforderung stellt.

Getty Images Nicholas Hoult im April 2025 in L.A.

Getty Images David Corenswet 2024 bei der News York-Premiere von "Super/Man: The Christopher Reeve Story"

Getty Images Nicholas Hoult, Schauspieler

