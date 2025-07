Katy Perry und Orlando Bloom hatten schon jahrelang Probleme

Nach neun gemeinsamen Jahren soll Katy Perry (40) und Orlando Blooms (48) Beziehung zerbrochen sein. Bestätigt haben es weder die Sängerin noch der Schauspieler, doch mehrere Insider äußerten sich bereits mit Details und Infos zu der Trennung. Ein weiterer Informant gab nun gegenüber People preis, dass sich das Liebes-Aus schon sehr lange angebahnt habe: "Katy und Orlando haben unter denselben Problemen gelitten, die sie schon seit Jahren plagen. [Sie hatten] zu viel zu tun in ihrem Leben, was es schwer macht, Zeit füreinander zu finden und Unstimmigkeiten auszubügeln."

Angeblich haben beide versucht, an sich und der Beziehung zu arbeiten, doch konnten aufgrund ihrer vollen Terminkalender nicht genug Zeit miteinander verbringen, um sich wirklich darauf konzentrieren zu können. Für die Katy und Orlando sei die Trennung laut einer Quelle aus der Filmbranche "traurig und unangenehm", doch für beide stehe nun ihre gemeinsame Tochter Daisy Dove im Vordergrund. Sie wollen dafür sorgen, dass das Co-Parenting für die Vierjährige trotz des Liebes-Aus reibungslos funktioniert.

Orlando scheint nach der Trennung Trost in motivierenden Zitaten und Musik zu finden, von denen er einige auf Instagram teilte. Unter anderem repostete der Herr der Ringe-Star ein vielsagendes Zitat von Gautama Buddha: "Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Was wir heute tun, zählt am meisten." Katy Perry wiederum ließ ihren Emotionen bei ihrem letzten Tour-Stopp in Australien am 30. Juni freien Lauf. Auf der Bühne musste sie ihre Tränen zurückhalten, als sie sich bei ihren Fans bedankte – es wirkte allerdings so, als ob sie wegen ihrer privaten Situation so aufgewühlt war.

