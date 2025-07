Michael Bay kehrt zurück: Neuer "Transformers"-Film geplant

Michael Bay (60) ist zurück an den Transformers-Schaltpulten und plant einen neuen Film, wie der Hollywood-Insider Matt Belloni in seinem Newsletter bei Puck berichtet. Der Regisseur, der bereits die ersten fünf Teile der erfolgreichen Sci-Fi-Reihe inszeniert hat, arbeitet gemeinsam mit Autor Jordan VanDina an einer Idee, die er dem Studio Paramount vorgestellt haben soll. VanDina, bekannt für seine Arbeiten an Komödien, schreibt bereits am Drehbuch. Läuft alles nach Plan, könnte Michael sowohl die Produktion als auch die Regie übernehmen. Die letzten "Transformers"-Filme, an denen der Regisseur nicht beteiligt war, erhielten zwar Kritikerlob, blieben an den Kinokassen jedoch hinter den Erwartungen zurück.

Die Rückkehr des Action-Spezialisten hat auch strategische Gründe: Paramount hofft, mit Michael Bay das einstige Box-Office-Glück der Reihe neu entfachen zu können. Laut Belloni befinden sich derzeit insgesamt vier neue "Transformers"-Projekte in Entwicklung – darunter ein Crossover mit "G.I. Joe" sowie ein Film von "Transformers One"-Regisseur Josh Cooley. Vieles steckt allerdings noch in den Kinderschuhen, und ein Zeitrahmen für Michaels mögliches Comeback ist derzeit offen. Sicher ist nur, dass Paramount spätestens bis 2029 handeln muss, um die Rechte an der Marke zu behalten.

Michael Bay, der mit seinen bombastischen Actionsequenzen Fans begeistert und Kritiker polarisiert hat, steht seit Jahrzehnten für spektakuläre Blockbuster. Mit seinen "Transformers"-Filmen, die unter anderem durch markante Soundtracks von Linkin Park und gigantische CGI-Schlachten geprägt sind, erreichte er ein weltweites Millionenpublikum. Sein Stil ist trotz aller Kontroversen über die Jahre hinweg unverkennbar geblieben. Ob seine Rückkehr alte Gefühle wieder aufleben lässt, bleibt abzuwarten – doch die Leidenschaft der Fans für Autobots und Decepticons ist ungebrochen.

Getty Images Michael Bay bei der Premiere von "A Quiet Place Part II"

Mark Wahlberg in "Transformers: The Last Knight"

Getty Images Michael Bay, Regisseur