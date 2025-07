Ruhestand? Steven Spielberg enthüllt seine Zukunftspläne

Steven Spielberg (78), der gefeierte Regisseur hinter einigen der größten Filmklassiker aller Zeiten, hat nun klare Worte zu seiner beruflichen Zukunft gefunden. Anlass war die feierliche Eröffnung eines Kinosaals, der seinen Namen trägt, auf dem Gelände der Universal Studios in Los Angeles. Am Donnerstagabend erklärte der Filmemacher, dass er nicht daran denke, sich zur Ruhe zu setzen – im Gegenteil: Spielberg sprach von einer "Wiedergeburt" seiner kreativen Energie und kündigte an, weiterhin Filme machen zu wollen: "Ich mache viele Filme und habe keine Pläne, jemals in den Ruhestand zu gehen." Außerdem gab er den Gästen einen exklusiven Vorgeschmack auf seinen kommenden Science-Fiction-Film, in dem unter anderem Emily Blunt (42) und Josh O'Connor (35) die Hauptrollen übernehmen.

Im gezeigten Material des noch unbetitelten Films war laut Variety Emily Blunt sowohl als unscheinbare Figur in ländlicher Umgebung zu sehen als auch in packenden Szenen – etwa einer Verfolgungsjagd mit mysteriösen Fahrzeugen. Ein weiterer Höhepunkt des Ausschnitts soll eine spektakuläre Kollision zwischen einem Zug und einem Auto sein, aus dem sowohl Emily als auch Josh O'Connor zu entkommen versuchen. Auch Stars wie Eve Hewson (33) und Colman Domingo (55) scheinen in die Handlung eingebunden zu sein, die klassische Spannungselemente aufgreift. Colin Firth (64) ergänzt den Cast in einer potenziellen Schurkenrolle als Besitzer eines Kontrollraums – eine Besetzung, die die Erwartungen an das geheimnisvolle Projekt noch weiter steigen lässt. Spielberg setzt offenbar erneut auf eine mitreißende Mischung aus Action und Emotion.

Der 78-jährige Regiegigant hat im Laufe seiner beeindruckenden Karriere unzählige unvergessliche Werke geschaffen und zählt zu den legendärsten Namen der Filmbranche. Hinter der Kamera gönnt sich Spielberg kaum eine Pause und arbeitet offenbar mit ungebrochener Leidenschaft weiter. In Interviews betont der Filmemacher immer wieder, wie sehr ihn die Zusammenarbeit mit kreativen Teams inspiriert und wie sie seine Visionen Wirklichkeit werden lassen. Seine Karriere, die mit Klassikern wie "Schindlers Liste" und Jurassic Park Maßstäbe setzte, zeigt auch mit der jüngsten Ankündigung keinerlei Ermüdungserscheinungen. Die Fans dürfen sich also berechtigte Hoffnungen machen, noch viele weitere Geschichten aus der Feder des Meisters auf der großen Leinwand erleben zu dürfen.

Getty Images Steven Spielberg im März 2022

Getty Images Emily Blunt, Schauspielerin

Getty Images Steven Spielberg