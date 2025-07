Khloé Kardashian offenbart all ihre Schönheitseingriffe

Khloé Kardashian (41) hat jetzt auf Spekulationen über ihre Schönheitseingriffe reagiert und in einem Kommentar unter einem viralen Video auf Instagram reinen Tisch gemacht. Die Reality-TV-Ikone erklärte dabei nicht nur, welche Eingriffe und Behandlungen sie in den letzten Jahren durchführen ließ, sondern lobte das Interesse an ihrer Transformation sogar als "großes Kompliment". Dazu zählte sie unter anderem eine Nasenoperation, Laser-Haarentfernung und Kollagenfäden unter Kinn und Hals. Besonders ehrlich sprach sie auch über die Gründe einzelner Behandlungen, wie den Einsatz von Botox an ihrer Wange, wo sie nach einer Tumorentfernung behandelt wurde.

Die Liste der von Khloé genannten Eingriffe ist beeindruckend: Neben Botox und Soft-Wave-Laser für straffere Haut ließ sie in der Vergangenheit Filler anwenden, die sie allerdings mittlerweile nicht mehr auffüllen lässt. Auch verriet sie, dass ihre makellosen Ergebnisse nicht nur durch kosmetische Eingriffe erreicht wurden. Intensive Gesichtspflege, Peptid- und Vitaminbehandlungen sowie Lachssperma-Gesichtsbehandlungen gehören zu ihrem Beauty-Alltag. Unterstützt wurde ihre äußerliche Veränderung zudem durch einen dramatischen Gewichtsverlust von über 36 Kilogramm, den sie durch kontinuierliches Training mit ihrem Personal Trainer Joel Bouraïma erzielte, wie E! News berichtet.

Khloé Kardashian steht gerade auch durch ihre Familie in Sachen Aussehen und Lebensstil im Rampenlicht. Während ihre Geschwister ebenfalls immer wieder Gegenstand von Spekulationen über Schönheitsoperationen sind, hat Khloé oft am lautesten Kritik einstecken müssen. In der Vergangenheit äußerte sie laut Daily Mail, dass Unterstellungen, sie hätte eine Vielzahl an "Gesichtstransplantationen" gehabt, sie verletzten: "Es hat mich beleidigt", sagte sie vor einiger Zeit in einem Podcast und betonte, dass sie immer ehrlich gewesen sei, wenn es um kosmetische Eingriffe ging. Gerade bei ihren Fans fand Khloés offene Art im Umgang mit ihren Beauty-Behandlungen großen Anklang.

Khloé Kardashian, Realitystar

Khloé Kardashian, US-TV-Persönlichkeiten

Khloé Kardashian bei der Duftstars 2025 Gala in Düsseldorf