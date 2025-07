"Yellowstone" stand offenbar kurz vor dem Scheitern

Die Hit-Serie "Yellowstone", die Schauspieler Kevin Costner (70) in der Hauptrolle mitprägte, stand offenbar kurz vor dem Scheitern. Serienschöpfer Taylor Sheridan, der die Serie eigentlich hinter sich gelassen hatte, musste unerwartet zurückkehren, um das Erfolgsprojekt zu retten. Nach dem Start der dritten Staffel stellte sich heraus, dass das Team, das die Drehbücher übernahm, offenbar nicht lieferte. Taylor berichtete laut kino.de, dass die Qualität der Episoden so schlecht war, dass die Schauspieler sich weigerten, weiterzuarbeiten und eine Meuterei anzettelten. Alles passierte, während Taylor gerade mit Angelina Jolie (50) in New Mexico für den Film "They Want Me Dead" arbeitete.

Taylor schilderte, dass er in dieser turbulenten Zeit regelmäßig am Samstag die Drehbücher für die nächste Woche schrieb, während am Filmset von Montag bis Freitag gearbeitet wurde. Eine unglaubliche Arbeitsbelastung, die dennoch zum Erfolg führte: Das Finale der dritten Staffel, das unter diesen chaotischen Bedingungen entstand, gilt laut Bewertungen vieler Fans als eine der besten Folgen der Serie. Taylor war sich stets sicher, dass "Yellowstone" ein echter Hit werden würde. Im Gespräch mit Peter Berg (63) erklärte er, dass die Mischung aus Freiheit, Romantik und der rauen Schönheit des Western-Genres einfach einen Nerv treffen würde.

Angelehnt an diese typisch amerikanischen Cowboy-Erlebnisse bietet "Yellowstone" mit Kevin eine moderne Darstellung jener Sehnsucht nach Freiheit und Weite. Kevin, der als John Dutton eine zentrale Rolle einnimmt, verkörpert den rauen Charme perfekt, der den Neo-Western ausmacht. "Yellowstone" und ähnliche Serien wie "Justified", die schon Jahre zuvor den Weg ebneten, zeigen, wie gut diese Kombination bei Zuschauern ankommt. Während "Yellowstone" weiterhin mit intensiver Dramatik punktet, bleibt der Vergleich zu Serienklassikern des Genres ein spannendes Thema für Fans.

