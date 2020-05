Große Trauer um Pavle Jovanovic: Der Bobfahrer hat sich im Alter von 43 Jahren das Leben genommen. 1997 begann er seine Karriere und ging seitdem durch Höhen und Tiefen. Nachdem er 2002 von den Winterspielen in Salt Lake City disqualifiziert wurde, weil bei positiv auf leistungssteigernde Drogen getestet worden war, erreichte er vier Jahre später seinen größten Erfolg: Gemeinsam mit Todd Hays belegte Pavle bei den Zwei- und Vier-Mann-Wettbewerben jeweils den siebten Platz. Doch nun gab sein ehemaliger Teamkollege Aron McGuire seinen Tod bekannt.

Bereits am 3. Mai habe der Sportler sich das Leben genommen, wie Aron in einem Statement, das unter anderem TMZ vorliegt, bestätigen musste. "Die Wintersport-Gemeinschaft hat einen tragischen Verlust erlitten", hieß es darin. "Pavles Leidenschaft und Engagement für den Bobsport wurde von seinen Teamkollegen, Trainern, Konkurrenten und Fans des Sports immer gespürt", schwärmte er von seinem ehemaligen Kollegen. Pavle hätte das Leben in vollen Zügen genossen und seine Kameraden stets dazu angefeuert, ihr Bestes auf der Bahn zu geben.

Zahlreiche Wegbegleiter nahmen bereits Abschied von Pavle: "Meine persönliche Legende, der Athlet, der den Maßstab für Konzentration, Hingabe, Akribie und Tatkraft setzte, nahm sich im Alter von 43 Jahren auf tragische Weise das Leben", schrieb beispielsweise der ehemalige Bobfahrer Steve Mesler auf Instagram und ließ in seinem Post wichtige Höhepunkt von Pavles Karriere Revue passieren.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Pavle Jovanovic und Todd Hays, 2005 in New York

Getty Images Pavle Jovanovic, Profi-Sportler

Getty Images Pavle Jovanovic, Profi-Sportler



