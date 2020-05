Die Entbindung ihres Babys hatte sich Melissa Reeves sicherlich anders vorgestellt! Der britische "Ex on the Beach"-Star war über die letzten Monate von ihrem Freund, dem Footballer Danny Simpson, zum ersten Mal schwanger. Voller Vorfreude hat sie die Geburt ihrer Tochter herbeigesehnt. Jetzt meldete sich die TV-Beauty und gab ihren Fans endlich ein Update: Es musste ein Notkaiserschnitt vorgenommen werden, aber ihr Baby sei jetzt kerngesund auf der Welt!

"Meine Welt ist ab heute für immer eine andere. Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich diesen Engel jetzt schon liebe. Ich fühle mich glücklich und gesegnet", schreibt die frischgebackene Mutter auf Instagram. Auf dem Foto ist sie noch im Krankenhausbett zu sehen. Sichtlich erschöpft, aber glücklich hält sie ihr Mädchen im Arm und stillt es. Die Geburt verlief nicht reibungslos, wie die Blondine weiter verrät: "Ich lag drei Tage in den Wehen, bis ein Notkaiserschnitt eingeleitet werden musste, das Baby war einfach zu groß!"

Für ihren Freund Danny ist es bereits das zweite Kind. Er hat bereits eine achtjährige Tochter namens Skye. Im März hatte Melissa in einer Instagram-Story ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht, indem sie ein Ultraschallbild postete und es mit "Baby von Melissa und Danny" versah. Damit machte der Reality-TV-Star auch gleich deutlich, wer der Vater ihres Kindes ist.

Anzeige

Instagram / djmelreeves Melissa Reeves, 2020

Anzeige

Instagram / djmelreeves Melissa Reeves im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / djmelreeves Melissa Reeves, "Ex-on-the-Beach"-Kandidatin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de