Was für eine dramatische Geburt! In der vergangenen Woche durfte die "Ex On The Beach"-Teilnehmerin Melissa Reeves ihr Baby auf der Welt begrüßen. Doch die Stunden, bevor sie ihre Tochter endlich in ihrem Armen halten konnte, hätten wohl nicht nervenaufreibender sein können: Nachdem der TV-Star drei Tage lang in den Wehen gelegen hatte, musste ein Notkaiserschnitt vorgenommen werden – und das war offenbar noch nicht das Schlimmste: Melissa und das Neugeborene hatten auch eine Blutvergiftung!

In einem YouTube-Video erklärte die Blondine, warum sie und ihr Nachwuchs noch weitere fünf Tage im Krankenhaus verbringen mussten: Kurz nach der Not-OP seien bei der Kleinen fast 40 Grad Fieber gemessen worden und Melissa selbst habe eine Entzündung am Bauch gehabt. "Sie mussten mir das Baby wegnehmen und es mit Antibiotika behandeln. Ich habe auch Antibiotika bekommen. Wir sind beide gegen die Symptome einer Sepsis behandelt worden", offenbarte sie in dem Clip. Mittlerweile seien Mutter und Kind aber wohlauf und durften die Klinik bereits verlassen.

Zurück zu Hause ließ die Freundin von Footballer Danny Simpson auch noch einmal die bangen Stunden bis zur Geburt Revue passieren. Vor allem an die Operation selbst habe Melissa ziemlich heftige Erinnerungen: "Ich konnte fühlen, wie sie mich aufgeschnitten, an mir herumgerüttelt und versucht haben, das Baby herauszukriegen."

"Ex On The Beach"-Star Melissa Reeves

Melissa Reeves kurz vor der Geburt ihrer Tochter

Melissa Reeves in den Wehen



