Melissa Reeves plaudert Details über ihren Nachwuchs aus! Ende Mai überraschte die ehemalige "Ex on the Beach"-Teilnehmerin ihre Follower mit einem süßen Update: Zusammen mit ihrem Freund Danny Simpson freute sie sich über die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Dass sie Mutter einer Tochter geworden ist, verriet die Britin bereits – weitere Einzelheiten über ihre Kleine behielt sie allerdings für sich. Bis jetzt: Melissa verkündete nun den Namen ihrer kleinen Maus!

"Ich möchte euch allen gerne mein kleines Mädchen vorstellen. Ihr Name ist Vienna Simpson Reeves", gab die Reality-TV-Darstellerin vor wenigen Tagen in einem Instagram-Post preis. Gleichzeitig veröffentlichte sie ein erstes Foto, auf dem man das winzige Gesicht ihrer Tochter sehen kann. Wie vernarrt die frischgebackene Mutter in die Kleine ist, machte sie schließlich mit folgenden Zeilen deutlich: "Über Jahre erzählten Leute, dass es keine größere Liebe als die einer Mutter gibt. Und zum ersten Mal in meinem Leben verstehe ich das komplett." Danny und sie seien froh, dass sie so ein wunderschönes und gesundes Baby bekommen hätten.

Kurz nach der komplizierten Entbindung, bei der ein Notkaiserschnitt nötig gewesen war, hatten Melissa und ihr Säugling mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Die TV-Bekanntheit hatte eine Entzündung am Bauch und das Neugeborene fast 40 Grad Fieber. "Sie mussten mir das Baby wegnehmen und es mit Antibiotika behandeln. Ich habe auch Antibiotika bekommen", offenbarte Melissa vor einigen Tagen in einem YouTube-Video.

Anzeige

Instagram / djmelreeves Melissa Reeves und ihre Tochter Vienna

Anzeige

Instagram / djmelreeves Melissa Reeves, "Ex-on-the-Beach"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / djmelreeves Melissa Reeves, 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de