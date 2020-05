Jetzt geht endlich auch der Senior ran! In den ersten fünf Folgen M.O.M – Milf oder Missy wurde bisher zweimal geknuscht und beide Male war Junior Marko an den Küssen beteiligt: Er küsste bereits "Missy" Tam und "Milf" Mariam. Inzwischen hat aber auch der 57-jährige Felix seine Knutsch-Jungfräulichkeit in der Show verloren: Seine ersten Kuss hatte er mit der 27-jährigen "Missy" Michelle!

In Mexiko lud der Berliner Anna, Natascha und Michelle zu einer Spritztour auf dem Katamaran ein. Mit Michelle wollte der Architekt zusätzlich ein Einzelgespräch führen und zog sich daher mit der Blondine zurück. Lange dauerte die Unterhaltung allerdings nicht – nach kurzer Zeit waren die beiden ins Küssen vertieft. "Michelle küsst wunderbar, es war großartig", beschrieb Felix den Kuss und auch Michelle war zufrieden. "Wenn das jetzt der erste Kuss war, den Felix hier hatte, dann würde ich mich sehr freuen", fügte die "Missy" noch hinzu.

Zum Einzeldate lud Felix am Ende aber trotzdem nicht Michelle ein, sondern "Milf" Natascha. Michelle sah dies sportlich: "Ich habe das für mich so eingeordnet, dass es schön war, was passiert ist. Ich möchte mich da aber nicht reinsteigern, weil man nicht weiß, was hier noch kommt", erklärte sie sachlich.

"M.O.M – Milf oder Missy" – immer freitags neue Folgen auf Joyn.

Anzeige

Joyn Michelle und Felix, Kandidaten bei "M.O.M – Milf oder Missy"

Anzeige

Joyn Anna, Natascha, Michelle und Felix bei "M.O.M – Milf oder Missy"

Anzeige

Joyn Natascha und Felix bei "M.O.M – Milf oder Missy"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de