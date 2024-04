Ex-Partner Oliver Pocher und Sandy schwärmen von Hochzeit

Zwischen Oliver Pocher (46) und Sandy Meyer-Wölden (41) geht es harmonisch zu. Das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Podcast, in dem es seinen Senf zu aktuellen Geschehnissen abgibt. Darin kommen die beiden nicht umhin, von ihrer Hochzeit zu schwärmen. Der umstrittene Xavier Naidoo (52) habe bei der Feier gesungen. "Er hat alles in die Wege geleitet, um an unserem besonderen Tag da zu sein", erzählt die Moderatorin bei "Die Pochers! Frisch recycelt!". Das sei eine große Überraschung für sie gewesen, über die sie sich unglaublich gefreut habe. Ursprünglich habe Olli überlegt, ob Lionel Richie (74) auf seiner Party auftreten könnte, doch am Ende gab Xavier seinen Hit "Three Times a Lady" zum Besten.

Außer dem "Dieser Weg"-Interpreten waren Promis wie Günther Jauch (67), Bill (34) und Tom Kaulitz (34), Ilka Bessin (52) und Detlef Soost (53) unter den Gästen. Moderator Elton (53) sei in einem ungebügelten T-Shirt zu dem feierlichen Anlass erschienen. "Da hätte man direkt den Fernsehpreis veranstalten können", scherzt Olli. Bis vier Uhr morgens sei die Party in vollem Gange gewesen. Daher sei Sandy froh, im richtigen Bett gelandet zu sein: "Gott sei Dank sind wir nebeneinander wach geworden." Allerdings habe sich die beste Freundin des Models die Honeymoon-Suite geschnappt, sodass sich das frisch vermählte Paar mit einem normalen Hotelzimmer zufriedengeben musste.

Trotz Xaviers Verwicklung in Verschwörungstheorien hält Olli zu seinem Kumpel. Vergangene Woche hatte der Comedian den Sänger sogar auf die Bühne geholt. Für seinen Überraschungsgast musste der 46-Jährige viel Kritik einstecken. "Dem eine Bühne zu geben, geht gar nicht!", kommentierte ein User unter einem Video der Performance auf Instagram. Amira Pocher (31) hingegen freute sich über die Zusammenarbeit: "Für mich der beste Sänger! Vielen Dank für das Vertrauen und deinen Auftritt heute!"

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Xavier Naidoo, im April 2024

Instagram / amirapocher Amira Pocher

