Tom Cruise legte Tanzeinlage bei Victoria Beckhams Party hin

Vor wenigen Tagen erreichte Victoria Beckham (50) einen großen Meilenstein – sie feierte ihren 50. Geburtstag! Zu diesem besonderen Anlass veranstaltete die Designerin eine große Party in London. Mit von der Partie waren zahlreiche Hollywood-Bekanntheiten wie Salma Hayek (57) oder Jason Statham (56). Doch auch Tom Cruise (61) stand auf der exklusiven Gästeliste. Wie Insider nun gegenüber Daily Mail verraten, soll der Mission: Impossible-Star allen die Show gestohlen haben! Im eleganten Smoking legte er anscheinend eine atemberaubende Tanzeinlage hin. Neben zahlreichen Breakdance-Moves soll er die Menge sogar mit einem Spagat überrascht haben. "Die Leute waren absolut verblüfft", erinnert sich der Informant.

Doch nicht nur der Hollywood-Schauspieler sorgte für ein Highlight an dem Abend. Denn es kam auch zu einer kleinen Spice Girls-Reunion, wie ein Video auf David Beckhams (48) Instagram-Profil zeigt. In dem Clip sieht man, wie Mel B. (48), Geri Halliwell (51), Melanie C. (50), Emma Bunton (48) und Victoria gut gelaunt zusammen ihren Song "Stop" performen. In den Kommentaren können es die Fans kaum fassen. "Wow! Darauf haben wir alle so lange gewartet", freut sich ein Nutzer begeistert. "Wir brauchen eine Welttournee mit den fünf Spice Girls!", ist sich ein weiterer User sicher.

Die Anwesenheit von Tom bei Victorias Geburtstagsparty kommt für aufmerksame Fans nicht überraschend. Denn das Beckham-Ehepaar und den Action-Star verbindet eine langjährige Freundschaft. Als die britische Sängerin und der ehemalige Fußballprofi im Jahr 2007 kurzzeitig nach Los Angeles zogen, lernten sie den US-amerikanischen Filmproduzenten kennen. Berichten von Page Six zufolge war es Tom, der die beiden herzlich willkommen hieß. Ihm verdanken sie laut Angaben des Magazins zahlreiche wichtige Hollywood-Kontakte.

Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls

Getty Images Victoria Beckham und Tom Cruise im Jahr 2009

