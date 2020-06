Johnny Hallyday (✝73) hat ein Geheimnis mit ins Grab genommen. 2017 starb der französische Sänger im Alter von 74 Jahren an Lungenkrebs. Bis zu seinem Tod war er mit der Schauspielerin Laeticia Hallyday, seiner vierten Frau, verheiratet. Dass er nebenher mehrere Affären hatte, war bekannt. Wer sich jedoch hinter dem Kosenamen Lady Lucille, seiner größten Liebhaberin verbarg, verriet er bis zu seinem Lebensende nicht – dabei widmete Johnny ihr sogar ein Lied. Jetzt wurde dennoch enthüllt, wer sie ist!

In dem Buch Lady Lucille offenbarte der Autor Gilles Lhote, dass der Rockmusiker eine lebenslange Liaison mit der Schauspielerin Catherine Deneuve (76) hatte. Die beiden trafen sich 1961 am Set des Films "Les Parisiennes" und verliebten sich noch im Teenageralter ineinander. In den darauffolgenden 50 Jahren sollen sie regelmäßig miteinander geschlafen haben. "Catherine bleibt die große und schöne Liebe meines 18-jährigen Ichs", gestand Johnny dem Autor. Die Zärtlichkeit und Freundschaft seien bis ins hohe Alter geblieben: "Wir teilen die Gefühle bis heute." Die mittlerweile 76-Jährige sei die Liebe seines Lebens gewesen: "Catherine hatte das, was andere Frauen nicht haben."

Johnny habe den Schriftsteller darum gebeten, die wahre Geschichte von Lady Lucille erst zu erzählen, wenn die Zeit reif dafür sei. Zwar soll Laeticia über die Affären ihres Mannes informiert gewesen sein, aber ob sie wusste, wer Lucille ist, sei jedoch unklar. Angeblich hat sie seine Liebschaften einfach ignoriert, so wie auch seine ersten drei Ehepartnerinnen.

Getty Images Johnny und Laeticia Hallyday im Februar 2015 in Los Angeles

Getty Images Catherine Deneuve im September 2019 in Deauville, Frankreich

Getty Images Johnny und Laeticia Hallyday im Oktober 2013 in Los Angeles



