Diese Nachricht versetzte ihre Fans in große Sorge! Eigentlich hat die französische Schauspielerin Catherine Deneuve mit den Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "De son vivant" gerade alle Hände voll zu tun. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde die 76-Jährige dann aber plötzlich in ein Pariser Krankenhaus eingeliefert. Nachdem zu Beginn noch keine weiteren Informationen zu Catherines Klinik-Aufenthalt gegeben wurden, ist jetzt bekannt: Sie erlitt einen Schlaganfall.

Wie ihre Familie jetzt gegenüber Agence France-Presse erklärte, hatte die Film-Diva einen leichten Schlaganfall, infolge dessen sie sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Ihr Zustand sei allerdings nicht weiter kritisch, sie müsse sich in den kommenden Tagen lediglich von dem Schlag erholen. Laut des Statements ihrer Angehörigen trage die Blondine keine Folgeschäden davon.

Die zweifache Mutter hatte ihren Durchbruch im Film-Business im Jahre 1964. Damals spielte sie in Jacques Demys Musical-Streifen "Die Regenschirme von Cherbourg" mit. Mittlerweile war Catherine bereits in mehr als 100 Produktionen zu sehen. Mit ihren zahlreichen Hauptrollen konnte sie sich dabei auch international einen Namen machen.

Getty Images Schauspielerin Catherine Deneuve

Getty Images Film-Star Catherine Deneuve

Getty Images Schauspielerin Catherine Deneuve

